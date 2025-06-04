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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🎶 Жителей Новоаннинского района приглашают на благотворительный концерт группы

🎶 Жителей Новоаннинского района приглашают на благотворительный концерт группы "Изумрудный город"! 🎶 В рамках акции «100 рублей для Победы» продолжается серия благотворительных концертов.

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