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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матч ЦСКА – «Балтика» в 1-м туре РПЛ назначен Абросимов, на игру «Спартака» и «Родины» – Шафеев, «Локомотива» и «Ахмата» – Левников, «Краснодара» и «Рубина» – Чистяков

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Альфа-Банк РПЛ. 24 июля (пятница) ЦСКА – « Балтика »: судья – Иван Абросимов  Помощники судьи – Кирилл Большаков , Егор Болховитин ; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов ; инспектор – Николай Иванов .

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