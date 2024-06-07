Стокилограммовый триумф победы: Сара Милликен стала «Мисс Алабама» Елена ГалицкаяВ США на конкурсе красоты «Мисс Алабама» победила 23-летняя модель плюс-сайз Сара Милликен, чей вес превышает 100 килограммов.
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