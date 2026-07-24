💡 Ряд сёл Черноморского района завтра останется без света Причина — плановые ремонтные работы на сетях, сообщил и.
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💡 Ряд сёл Черноморского района завтра останется без света Причина — плановые ремонтные работы на сетях, сообщил и.