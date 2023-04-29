В честь Дня самоуправления миллеровцы награждены благодарственными письмами

Благодарственными письмами от администрации Миллеровского района награждены: Николай Иванович Пономарев – председатель Собрания депутатов – глава Миллеровского района; Елена Викторовна Гущина — главный специалист сектора по контрольно-ревизионной работе администрации Миллеровского района; Марина Сергеевна Плаксунова — главный специалист отдела бухгалтерии администрации Миллеровского района; Татьяна Владимировна Мелещенко — главный специалист юридического отдела администрации Миллеровского района; Юлия Петровна Анпилогова — главный специалист отдела социально-экономического развития, торговли и бытового обслуживания администрации Миллеровского района; Елена Ивановна Чеченева — ведущий специалист управления образования Миллеровского района; Фатима Алихановна Багаева — главный специалист сектора автоматизации и организации технического обслуживания управления социальной защиты населения; Наталья Николаевна Столярова — начальник бюджетного отдела финансового управления Миллеровского района; Дмитрий Иванович Бабаков — главный специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта Миллеровского района; Территориальное общественное самоуправление «Вдохновение»; Вера Алексеевна Семенцова – председатель участковой избирательной комиссии № 1152; Елизавета Власовна Бирюкова — секретарь участковой избирательной комиссии № 1120; Александр Петрович Иванов — председатель участковой избирательной комиссии № 1122; Александр Игоревич Ерохин – депутат Собрания депутатов Верхнеталовского сельского поселения; Татьяна Васильевна Петрова — ведущий специалист администрации Волошинского сельского поселения; Валерий Иванович Шевцов — ведущий специалист администрации Дегтевского сельского поселения; Валерия Викторовна Карченко — ведущий специалист администрации Колодезянского сельского поселения; Юлия Владимировна Донченко — ведущий специалист администрации Криворожского сельского поселения; Виктор Васильевич Бондырев — депутат Собрания депутатов Мальчевского сельского поселения; Валентина Ивановна Низкодубова — ведущий специалист администрации Ольхово-Рогского сельского поселения; Ирина Владимировна Михайлова — главный бухгалтер администрации Первомайского сельского поселения; Людмила Ивановна Горохова — заведующая сектором экономики и финансов администрации Сулинского сельского поселения; Ирина Викторовна Украинская — ведущий специалист администрации Титовского сельского поселения; Лариса Валентиновна Давлетянова — заведующая сектором ЖКХ, благоустройства и правовой работы Администрации Треневского сельского поселения; Светлана Петровна Малая — специалист первой категории администрации Туриловского сельского поселения.