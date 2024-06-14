США обязаны предоставить Украине "эскадрильи истребителей" в рамках соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Соединенных Штатов предоставить стране "эскадрильи истребителей", в том числе F-16, в рамках двустороннего соглашения о безопасности, подписанного накануне президентами США Джо Байденом и Украины.
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