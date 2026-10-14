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За безопасность Сбера придется заплатить из своего кошелька россиянам

За безопасность Сбера придется заплатить из своего кошелька россиянам

Утренний налет украинских беспилотников на дата-центр Сбера в Балакове наглядно продемонстрировал, что теперь и финансовая инфраструктура России превратилась в приоритетную цель для киевского режима.

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