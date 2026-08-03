Югу России все сложнее справляться с осадками

Югу России все сложнее справляться с дождями. Об этом ТАСС рассказал климатолог Александр Иошпа. По его словам, наблюдаемая динамика изменения погодных условий на юге России будет происходить и в дальнейшем — она имеет определенную цикличность, связанную с процессами, происходящими на Земле.