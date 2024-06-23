Путин мягко намекнул на твёрдые намерения побеждать безоговорочно Запад

Юрий Кот Надо сказать, что позиция нашего правителя уже давно находится в расставлении фишек после победы.
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