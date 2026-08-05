18 исторических снимков знаменитостей и неизвестных героев, застывших в моменте, ставшем вечностью

Каждый из нас лишь точка на бесконечной временной шкале. Кто-то войдёт в учебники, кто-то останется безымянным героем случайного кадра, а кто-то просто жил, любил, работал и улыбался, не зная, что спустя десятилетия его лицо увидит весь мир.