Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ-1 составит 2 часа 15 минут, заявил Ликсутов

Перевозки будут осуществляться на отечественных поездах нового поколения С открытием высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-1 время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, а до Твери можно будет добраться всего за 39 минут.