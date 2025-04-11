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Петербургский дневник

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Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ-1 составит 2 часа 15 минут, заявил Ликсутов

Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ-1 составит 2 часа 15 минут, заявил Ликсутов

Перевозки будут осуществляться на отечественных поездах нового поколения С открытием высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-1 время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, а до Твери можно будет добраться всего за 39 минут.

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