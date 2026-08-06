FT: колумбийские наркокартели осваивают БПЛА на Украине

Колумбийские наркокартели и вооруженные группировки используют украинский конфликт как тренировочную площадку для освоения передовых технологий ведения войны с применением беспилотных летательных аппаратов.
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