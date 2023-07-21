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Жумагулов обратился к Вану: «Ты дрался грязно, и после этого хвастаешься, что покончил со мной?»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-9) ответил на недавние дерзкие заявления своего бывшего соперника, американского файтера Джошуа Вана: «Я прошел через тренировочный лагерь, который длился пять месяцев, и на протяжении этих пяти месяцев у меня сменились пять соперников.

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