Жумагулов обратился к Вану: «Ты дрался грязно, и после этого хвастаешься, что покончил со мной?»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-9) ответил на недавние дерзкие заявления своего бывшего соперника, американского файтера Джошуа Вана: «Я прошел через тренировочный лагерь, который длился пять месяцев, и на протяжении этих пяти месяцев у меня сменились пять соперников.