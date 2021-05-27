Загранпаспорт на 10 лет будут выдавать в МФЦ Уссурийска с 15 июня

С 15 июня центры и офисы государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Приморского края начнут оформление и выдачу заграничных паспортов с биометрическими данными.
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