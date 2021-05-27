Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Флюр Сайгафаров
    И при чем здесь Пётр Великий, какое отношение он имеет к РВСН?В Филиале Военной...
  • А Кудасов
    А в самой Академии РВСН тоже прапорщиков готовят? Здорово, прапорщик с академическим образованием. Новаторы, было учи...В Филиале Военной...
  • Россиянин
    Интересно, а у Шевцовой лампасы есть?Замминистра оборо...

Загранпаспорт на 10 лет будут выдавать в МФЦ Уссурийска с 15 июня

Загранпаспорт на 10 лет будут выдавать в МФЦ Уссурийска с 15 июня

С 15 июня центры и офисы государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Приморского края начнут оформление и выдачу заграничных паспортов с биометрическими данными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх