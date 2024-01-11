"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи

Царьград Пожалуй, только в России была возможна ситуация, когда лица, входившие в правительство и занимавшие крупные посты в госкомпаниях, предали Родину, умудрившись перед этим открыто, не таясь, продемонстрировать стране и миру свои "золотые унитазы".