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"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи

"Золотые унитазы" предателей: Что оставили "про запас" в России беглые чиновники и госолигархи

Царьград Пожалуй, только в России была возможна ситуация, когда лица, входившие в правительство и занимавшие крупные посты в госкомпаниях, предали Родину, умудрившись перед этим открыто, не таясь, продемонстрировать стране и миру свои "золотые унитазы".

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