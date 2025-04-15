Философия с Александром Пелевиным: «Поезд в Воронеж и русское лето»

«Петербургский дневник» и лауреат премии «Национальный бестселлер» Александр Пелевин с сегодняшнего дня начинают новый этап сотрудничества! Именная рубрика писателя будет выходить каждую неделю Отношения с городами – как с людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии