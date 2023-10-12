Специалист Мушта посоветовал вовлекать ребёнка в IT с создания веб-страниц и игр

Руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал RT, что изучение основ информационных технологий может помочь ребёнку приобрести востребованную специальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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