Командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет войсками дистанционно

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что командование Вооруженных сил Украины недавно покинуло Красноармейск и теперь управляет подразделениями с территории Днепропетровской области.
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