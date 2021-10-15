smi.today

1 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Юркевич
    Эка невидаль. Если разобраться, то все граждане Беларуси которые имеют собственное мнение автоматически являются экст...Телеграм-канал Св...
  • Сергей ЕВ
    Позорище. Нацики захватили гражданина России, почему молчат МИД и МО РФ?В ЛНР запретили е...
  • Сергей ЕВ
    Что можно сказать, молодцыТалибы запретили ...

В США суд отложил на ноябрь приговор «королю обмана» из России

В США суд отложил на ноябрь приговор «королю обмана» из России

На 10 ноября отложил суд вынесение приговора гражданину России Александру Жукову. Информация об этом опубликована 14 октября в электронной базе окружного суда Восточного округа Нью-Йорка, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх