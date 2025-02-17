Рубль только в цифре. Везде и всюду, или нигде и никогда? Революцию не заказывали?В продолжение темы, которая пока не сильно цепляет россиян Плюс-минус рубль в цифре.
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Рубль только в цифре. Везде и всюду, или нигде и никогда? Революцию не заказывали?В продолжение темы, которая пока не сильно цепляет россиян Плюс-минус рубль в цифре.
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