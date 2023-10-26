Промышленное производство китайского кроссовера BAIC X7 началось в Калининграде: что за машина

Автомобилестроительный завод «Автотор» освоил производство среднеразмерного кроссовера.Промышленное производство среднеразмерного китайского кроссовера BAIC X7 началось на заводе «Автотор» в Калининграде, сообщает тг-канал АВТОТОР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии