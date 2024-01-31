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Вифлеемский сертификат могут дать убедившим женщин отказаться от аборта врачам

Вифлеемский сертификат могут дать убедившим женщин отказаться от аборта врачам

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.

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