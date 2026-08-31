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Флик про 5:2 с «Райо Вальекано»: «Барселоне» нужно лучше контролировать матч и владеть мячом. Некоторые наши игроки хотят идти вперед, но иногда необходимо замедлять игру»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Райо Вальекано» (5:2) в Ла Лиге. «В первой половине мы сыграли фантастически.

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