Член Общественной палаты РФ и глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщил о полном освобождении важного населённого пункта на Запорожском направлении – Работино “После тяжёлых боёв возвращён под полный контроль ВС РФ н.
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