Разработчик: в городах РФ появятся камеры, выявляющие драки и вызывающие полицию

Система распознавания лиц с уличных видеокамер сейчас работает в ряде российских регионов и городов. Какие сведения собирают эти камеры, появятся ли они на входах в школы и вузы РФ, когда они сами смогут распознавать драки, оружие или сигареты в руках или карманах прохожих и вызывать полицию, сколько в России видеокамер и можно ли вообще говорить о приватности с учетом их использования, ТАСС рассказал Андрей Теленков — гендиректор стартапа NtechLab, разработавшего технологию распознавания лиц.