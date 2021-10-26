Мировое обозрение

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Разработчик: в городах РФ появятся камеры, выявляющие драки и вызывающие полицию

Разработчик: в городах РФ появятся камеры, выявляющие драки и вызывающие полицию

Система распознавания лиц с уличных видеокамер сейчас работает в ряде российских регионов и городов. Какие сведения собирают эти камеры, появятся ли они на входах в школы и вузы РФ, когда они сами смогут распознавать драки, оружие или сигареты в руках или карманах прохожих и вызывать полицию, сколько в России видеокамер и можно ли вообще говорить о приватности с учетом их использования, ТАСС рассказал Андрей Теленков — гендиректор стартапа NtechLab, разработавшего технологию распознавания лиц.

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