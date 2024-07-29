В сборной России опровергли слухи о конфликте Глушенкова с тренерским штабом

Футболиста могут пригласить в национальную команду Главный тренер сборной России по футболу Николай Писарев опроверг слухи о конфликте нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова с тренерским штабом сборной, сообщает «Матч ТВ».
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