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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков об аварии Леклера: «Шарль накуролесил. Так «пончики» крутят – дрифтерский прием»

Комментатор Владимир Башмаков поделился мыслями об аварии, в которую попал пилот « Феррари » Шарль Леклер на первых кругах Гран-при Италии .

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