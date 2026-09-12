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Регионы России

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От идеи к собственному делу: «Новая Формация» обсудила со студентами Мордовии запуск бизнеса

От идеи к собственному делу: «Новая Формация» обсудила со студентами Мордовии запуск бизнеса

В рамках «Форума молодых предпринимателей» состоялся открытый диалог со студентами, заинтересованными в создании собственных проектов.

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