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«Надеюсь, вернут нас быстрее. Дай бог, потихоньку начнется возвращение». Карпин — о 2025 годе

«Надеюсь, вернут нас быстрее. Дай бог, потихоньку начнется возвращение». Карпин — о 2025 годе

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что думает о 2025 годе, и чего ждет от него.

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