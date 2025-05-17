Взрыв произошел в Калифорнии у клиники репродуктивного здоровья

В результате взрыва возле клиники репродуктивного здоровья в калифорнийском Палм-Спрингс погиб человек, еще пять получили ранения, власти квалицицировали произошедшее как преднамеренный акт насилия, издание Los Angeles Times Взрыв, произошедший утром в субботу, 17 мая 2025 года, ощущался на расстоянии более двух километров и серьезно повредил клинику и несколько других зданий.