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Взрыв произошел в Калифорнии у клиники репродуктивного здоровья

Взрыв произошел в Калифорнии у клиники репродуктивного здоровья

В результате взрыва возле клиники репродуктивного здоровья в калифорнийском Палм-Спрингс погиб человек, еще пять получили ранения, власти квалицицировали произошедшее как преднамеренный акт насилия, издание Los Angeles Times Взрыв, произошедший утром в субботу, 17 мая 2025 года, ощущался на расстоянии более двух километров и серьезно повредил клинику и несколько других зданий.

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