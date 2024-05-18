Обзорный сюжетный трейлер SteamWorld Heist 2 посвящён истории, карте мира, сражениям на кораблях и многое другоеС момента своего анонса в прошлом месяце Thunderful поделился новыми подробностями о SteamWorld Heist 2 в довольно обширном ролике, и теперь больше информации появилось благодаря новому обзорному трейлеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)