Нутрициолог Кондаурова назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

В России традиционно масштабно отмечают Новый год. Несмотря на обилие еды и напитков на столах, чрезмерное употребление алкоголя, особенно в сочетании с вредными закусками, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
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