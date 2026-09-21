Verizon Says Cut Cable Behind FAA Ground-Stops East Coast Airports, Not Their Fault (Update 1540ET): Verizon confirmed the "unknown equipment issue" behind the massive ground stop in the tri-state area was a cut fiber cable in New Jersey.
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