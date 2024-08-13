7 святых покровителей: Кому молятся русские воины в трудные времена? Ирэн ОрлонскаяВ условиях сложной и напряженной обстановки, когда российские воины выполняют свой долг в рамках Специальной Военной Операции, вера и молитва играют ключевую роль в их жизни.