В Сандовском округе выявили свыше 100 гектаров заросших сельхозугодий

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям рассмотрены материалы контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, проведенных в сентябре 2024 года должностным лицом Бежецкого межмуниципального отдела Управления Росреестра по Тверской области.
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