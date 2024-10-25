В Сандовском округе выявили свыше 100 гектаров заросших сельхозугодий

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям рассмотрены материалы контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, проведенных в сентябре 2024 года должностным лицом Бежецкого межмуниципального отдела Управления Росреестра по Тверской области.