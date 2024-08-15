Готовность жилфонда Архангельской области к зиме составляет 62%

Подготовка региона к новому отопительному сезону проходит в плановом режиме.Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Сергей Дементей провёл совещание в режиме видео-конференц-связи, на котором обсудили промежуточные итоги работы в этом направлении в муниципалитетах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии