Готовность жилфонда Архангельской области к зиме составляет 62%

Подготовка региона к новому отопительному сезону проходит в плановом режиме.Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Сергей Дементей провёл совещание в режиме видео-конференц-связи, на котором обсудили промежуточные итоги работы в этом направлении в муниципалитетах.