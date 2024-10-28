Оценки численности цыган в России варьируются от 173 тысяч человек (по данным переписи 2021 года) до 1 млн (по данным Национально-культурной автономии цыган России).
Что делать с цыганами
Комментарии
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n
nyha
создать резервации...ближе к северному полюсу ...на новой земле...
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15 час.
Natalia Ivanova
Да ничего вы не сделаете - потому что силовые структуры на содержании у цыган.
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15 час.
Natalia Ivanova
Челябинск рулит в этом плане!
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15 час.
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