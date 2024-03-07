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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян − о травмах перед боем с Двалишвили: «Я правой рукой полулитровую бутылку воды держать не мог»

«Что касается боя с Мерабом, у меня правая рука была нерабочая. За пять раундов я ей раза 3-4 ударил, и то, я ее интуитивно выбросил.

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