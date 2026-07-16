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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сараях 32-летний самокатчик врезался в лавку и попал в больницу

В Сараях 32-летний самокатчик врезался в лавку и попал в больницу

Инцидент случился в ночь на четверг, 16 июля, в Сараях. Как заявили в полиции, 32-летний мужчина, управляющий самокатом, находился в трезвом состоянии, однако у него прав на управление мототранспортом, поскольку мощность электросамоката составляет 1000 Вт.

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