Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...
  • Александр Пшеченко
    Автору , надо дать рубль с условием , - узнаешь себе цену , вернёшь сдачу.Мбаппе не вытягив...

Андрей ТАЛАЛАЕВ: Самые интересные тренерские идеи сегодня в бундеслиге

Андрей ТАЛАЛАЕВ: Самые интересные тренерские идеи сегодня в бундеслиге

Главный тренер «Ахмата» - об онлайн-уроках от европейских коллег ФУТБОЛ. Еврокубки: взгляд из России Прошлая неделя подарила болельщикам три интересных еврокубковых вечера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх