Андрей ТАЛАЛАЕВ: Самые интересные тренерские идеи сегодня в бундеслиге

Главный тренер «Ахмата» - об онлайн-уроках от европейских коллег ФУТБОЛ. Еврокубки: взгляд из России Прошлая неделя подарила болельщикам три интересных еврокубковых вечера.
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