Первый элемент: БПЛА на водороде защитит стратегическую инфраструктуру

В России создан дрон, использующий в качестве источника энергии водородный топливный элемент. Это дает целый ряд преимуществ: повышение автономности БПЛА по сравнению с аккумуляторными источниками энергии, возможность работы при низких температурах, отсутствие теплового следа в отличие от беспилотников с двигателем внутреннего сгорания.