Российский «Ланцет» вывел из строя БЭК Magura V7

Безэкипажные катера Magura V7 (слева) с ракетами AIM-9M Sidewinder и Magura V5 (справа) (c) bmpd. Российские десантники, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак украинских войск, с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» вывели из строя новейший украинский безэкипажный катер Magura V7.
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