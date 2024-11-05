"КП": пандемия коронавируса могла усилить вирус Коксаки

Пандемия коронавируса, возможно, поспособствовала усилению вируса Коксаки, поскольку жители России жалуются на появление схожих симптомов: температуру под 39, красное горло, диарею, сыпь на ладонях и на теле.
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