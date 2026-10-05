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Зарплатные предложения в Свердловской области увеличились до 84 600 рублей, а на Ямале – до 146 100

Зарплатные предложения в Свердловской области увеличились до 84 600 рублей, а на Ямале – до 146 100

В регионах Уральского федерального округа по итогам третьего квартала 2026 года увеличились медианные зарплаты, которые предлагают соискателям работодатели.

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