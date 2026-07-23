Появились первые кадры встречи Лаврова и Рубио в Маниле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала первые кадры встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая проходит в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
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