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Аргументы и Факты

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Появились первые кадры встречи Лаврова и Рубио в Маниле

Появились первые кадры встречи Лаврова и Рубио в Маниле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала первые кадры встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая проходит в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.

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