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Регионы России

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Долги Telegram перед российскими органами превысили 45 млн рублей

Долги Telegram перед российскими органами превысили 45 млн рублей

По информации из правоохранительных органов, в указанную сумму входят штрафы, назначенные Роскомнадзором и мировыми судами Москвы.

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