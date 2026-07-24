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Царьград

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Корпорация МСП выделила 300 млн рублей ветеранам СВО в 2026 году

Корпорация МСП выделила 300 млн рублей ветеранам СВО в 2026 году

В первой половине 2026 года ветераны СВО и поставщики получили почти 300 млн рублей льготных займов через МСП.

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