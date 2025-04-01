1 апреля — единственный ДЕНЬ в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете!.) Доброе первоапрельское утро!😄 Желаем смотреть на все сквозь призму оптимизма.
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1 апреля — единственный ДЕНЬ в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете!.) Доброе первоапрельское утро!😄 Желаем смотреть на все сквозь призму оптимизма.