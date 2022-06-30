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МИД РФ напомнил послу Британии о манерах из-за слов Джонсона в адрес Путина

МИД РФ напомнил послу Британии о манерах из-за слов Джонсона в адрес Путина

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress МИД России вызвал посла Великобритании для выражения протеста в связи с хамскими высказываниями британского премьер-министра Бориса Джонсона в адрес российского президента Владимира Путина.

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