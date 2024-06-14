Почему в соцсетях заговорили о расколе в семье Владимира Зеленского?

В Сети обсуждают возможный раскол между Владимиром и Еленой Зеленскими. Поводом к этому послужили не только кулуарные сплетни, но и появившиеся в Сети кадры, где Елена, супруга украинского лидера, не дожидаясь мужа, уходит после совместного фото на конференции в Берлине.